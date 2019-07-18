印尼賽》二連勝中國「超級丹」 周天成躋身8強

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成今在超級1000系列印尼羽球公開賽男單次輪，強碰中國名將林丹，雙方大戰3局，打了76分鐘，最終小天以2：1獲勝，挺進8強，並取得對戰2連勝。

周天成過去和林丹交手雖以2勝7負居下風，但最近一次在亞錦賽小天以直落2獲勝，盼挾著這股氣勢能再度突破對手。

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周天成開局以0：4落後，但隨即追成7：7平手後超車，不過經驗老道的林丹關鍵時刻回敬一波6分攻勢，再度反超。

雙方一路纏鬥，讓林丹率先搶下局點，小天以一記落在邊線的界內球，扳成21：21平手，不過現場沒有鷹眼能即時判決，讓林丹心情大受影響，一度跟裁判抗議，最終寶島一哥成功化解3個局點以24：22拿下首局。

周天成次局以17：21讓出，進入決勝局後，開賽陷入拉鋸戰，戰成6：6平手後，小天一記殺球讓林丹撲倒在地，氣勢大振，也一口氣搶下3分超前，趁著對手體力耗盡，他也利用速度頻頻搶下分數，讓林丹難以招架，最終小天以21：13勝出。

有趣的是，印尼現場出現不少周天成的球迷，拿著看板為他加油，成為另類的台灣主場。下一戰周天成將碰上丹麥維汀哈斯、印尼地主克里斯提的勝方。

周天成。（資料照，歐新社）

中國名將林丹。（資料照，路透）

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