MLB》巨人生涯最終戰？ 瘋邦一概拒聽：投到球衣被拿走為止

瘋邦關閉外界干擾，專心準備比賽。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）表定明天先發，將是生涯第133場為灣區主投，被美媒預告可能是穿巨人球衣最終戰，對於交易傳聞他選擇一概拒聽，專心準備登板投球，只要還是巨人隊的一員，就要為了巨人再闖季後賽。

巨人近14戰贏了12場，重返國聯外卡競爭行列，但美媒認為巨人仍可能擔任賣家，在交易大限前出清王牌瘋邦。對於自己從季前就被列為交易熱門，瘋邦坦言有點無奈，但只要一踏上投手丘，他就會把所有雜音全部關閉。

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「我就繼續投我的，直到他們把我的巨人球衣拿走。」瘋邦說，強調心態設定對他而言相當重要，絕對不允許在自己登板主投時受影響，「我覺得（交易傳聞）這對球隊有負面影響，因為我們正在試著贏球，我不會專注在『這是不是我最後一場先發』，他們會決定要不要動作。」

瘋邦被譽為季後賽神獸，成就巨人偶數年霸業。（資料照，法新社）

今年是瘋邦在巨人第11年，戰功輝煌的他，以季後賽神獸之姿，成就巨人偶數年霸業，2014年在季後賽投了52.2局，包括世界大賽燃燒21局，先在G5完投9局摘勝，只休2天在G7後援5局無失分，幫助巨人拿到5年內第3冠，生涯例行賽防禦率3.09，季後賽16場出賽（14場先發）、防禦率2.11。

雖然瘋邦近年受傷勢影響，成績不如以往亮眼，但身手仍有一定水準，仍是多隊補強目標，他表示球隊近況出色，讓他更能關掉交易傳聞的噪音干擾，強調只要他仍是為巨人登板，他的目標就是以巨人球員之姿再闖季後賽。

「我覺得我在阻隔雜音的部分做得很好，顯然地，有時說的比做的容易，但是贏球能夠解決任何事，我只想試著贏得比賽，事情有沒有發生的可能，不關我的事，我們能控制的只有現在發生的事。」瘋邦說。

瘋邦明在主場先發，對手是同為交易熱門的雷神。（資料照，法新社）



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