MLB》質疑大谷翔平並非天才 美專家拿數據打臉酸民

大谷翔平的天賦引來讓美專家狂讚。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊「二刀流」大谷翔平昨日完成以打者身分的162場出賽，也成為美聯史上第一位前162場出賽能達成35轟、15盜的球員，大聯盟數據專家法蘭克（Jeremy Frank）甚至封他為「最具天賦的球員」，不料卻引來許多球迷質疑這樣的說法，而隨後法蘭克就再度拿出數據打臉酸民。

法蘭克昨同時列出大谷以打者身分出賽162場的成績（打擊率0.290、36轟、101分打點、16盜）、及投手身分的成績（10場先發、防禦率3.31、 K/9值11），並在最後寫下「棒球場上最具天賦的球員」。不料卻引來大批網友論戰，稱要大谷投打兩邊都能穩定表現再來談，還有人稱「他連在自己隊上都稱不上是最天才的（意指楚奧特）。」

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法蘭克隨即做出回應，稱楚奧特絕對是聯盟最頂尖的球員，但純論天賦，仍是大谷翔平略勝一籌，並提出數據佐證，大谷翔平的擊球初速在聯盟排名前2%，與海盜強打貝爾（Josh Bell）並列，強勁擊球率（Hard%）則與阿庫尼亞（RonaldAcunaJr.）旗鼓相當。

另外大谷翔平的衝刺速度則在聯盟排名前 25%。上場投球時速球均速能達97英哩，且球速達100英哩的同時還能夠擁有非常好的控球。「我不知道你還需要什麼，才能了解他的天賦。」法蘭克寫道。

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