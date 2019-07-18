日職》慘！28打席無安打 火腿大物嘆：輸給甲子園的弟弟了...

火腿大物清宮幸太郎近期手感冰冷，28打席無安打已創下職棒生涯最差。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿期待的20歲大物新秀清宮幸太郎，最近陷入連續28打席沒安打的大低潮，寫下生涯最差成績，學長中田翔月初雖然熱心指導，但至今清宮打擊率仍突破不了2成，而清宮讀高一的弟弟福太郎日前在甲子園初登板就敲出2安，清宮幸太郎今在受訪時除了表示福太郎的好表現讓當哥哥的他非常驕傲，但也忍不住苦嘆，認為自己「都要輸給弟弟了。」

自從6月21日後，清宮就再也沒敲出安打，昨對軟銀是他睽違多日後再度先發，擔任指定打擊打第7棒，不料2打數還是沒有安打，僅靠四壞保送站上壘包，而且又還吞下2K，已經是連續28打席掛0，本季打擊率已跌到.176。

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清宮幸太郎過去在高中繳出破紀錄111支全壘打，讓他在甲子園奮鬥的弟弟福太郎也倍受關注，目前就讀早稻田實業附中一年級的福太郎，17號在夏季甲子園東京大會甲實與田無工之戰，擔任先發第六棒守左外野，甲子園初登板4打數敲出2安打，敲出一支二壘安打、兩分打點還有1次盜壘，終場早實也以7：0擊敗田無工。

今在被問到覺得弟弟在甲子園表現如何，哥哥清宮受訪時說：「2安2打點還不錯啦，我很期待看到他（弟弟）的好表現。」而談到自己最近遭遇的低潮，清宮則表示，「我必須要讓自己越來越強，覺得自己好像都要被弟弟擊敗了。但是還沒有結束！在職棒生涯第二年遇到撞牆期，我會靠自己的力量來突破。」

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