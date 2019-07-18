足球》曼聯球星PO不雅影片 慘遭網友砲轟、主帥也動怒（影音）

Jesse Lingard posted this video on his snapchat. This man definitely had about ten bottles of Ciroc before uploading this. Ole won’t be happypic.twitter.com/BMZVqyeZJD — Devils of United（@DevilsOfUnited） 2019年6月19日

〔體育中心／綜合報導〕曼聯球星林加德（Jesse Lingard）上個月將一部不雅影片放在《Snapchat》上引來軒然大波，而紅魔主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）也相當不爽，表示林加德已經遭球隊懲處，同時也希望球員們能夠更約束自己的行為。

上個月中，林加德與一群死黨前往美國邁阿密度假，當進入飯店時，林加德拿起手機錄製影片，最後他走進一間臥室，這時發現他的好友正在面對枕頭做出下流的動作，林加德甚至用粗俗的言語解說，嘻皮笑臉的態度在網路引發很大的爭議。

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看到子弟兵如此脫序的行為，主帥索爾斯克亞說：「我們球隊內部已經著手處理這件事情，我是一個非常傳統、保守的人，所以我對球團的紀律和自律是非常要求的。我不能拿著湯匙去餵這些球員，他們必須要學會獨立並約束自己的行為。」

曼聯球星林加德。（資料照，路透）

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