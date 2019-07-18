日職》曾與陽岱鋼一同特訓 他慘陷巨人「最終試煉」

讀賣巨人監督原辰德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕巨人在去年休賽季豪擲40億日圓補強，其中用1.5億簽下36歲老將中島宏之，不過他直到昨天才獲得本季第7次的先發機會，2打席無安打後就被換代打退場，本季打擊率僅.157。日媒指出，昨天的先發可能是他的最後機會了。

原辰德是2009年日本隊在WBC奪冠教頭，中島宏之當時也是隊上一員，不過他去年在歐力士年領3.5億，打擊三圍卻僅.289/.356/.387，年底選擇成為自由球員退團。在原監督回鍋執教巨人後，巨人便花1.5億簽下中島，《日刊現代》報導，在一、二軍選手之間，都有「他跟原監督關係很好吧？」的耳語，被認為有「裙帶關係」。

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今年5月，原監督還趁著因雨延賽的日子，對中島宏之以及陽岱鋼進行個別指導。不過中島本季以代打為主，打擊率僅.157，昨天是睽違兩個月再次先發，卻沒能回報原監督的愛，2個打數無安打，第6局隨即遭代打換下，巨人隊的5連勝也戛然而止。

報導引述一名球界人士說：「封王魔術數字點亮的情況下，原監督接下來的比賽要限縮戰力為季後賽準備了，也看透中島就是戰力外的球員，昨天是他睽違這麼久第一次先發，可能是給他的最後試煉。」

底下日網友也痛批，「中島宏之是原監督「獨裁」情況下的受害者，目前為止到底給了他多少次關鍵打擊機會，最後都被他毀了」、「這種成績還可持續在一軍出賽實在意義不明，不如給年輕人練」、「實力至上主義的原監督，這是我唯一無法理解的調度」。

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