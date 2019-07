戴資穎8強戰宿敵依瑟儂 今日賽事預告與轉播

世界球后戴資穎。(資料照,BadmintonPhoto提供)



自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

超級1000系列的印尼公開賽今進入8強賽,世界球后戴資穎將強碰泰國好手依瑟儂(Ratchanok Intanon),小戴生涯對戰依瑟儂24場,取得11勝13敗的成績,前一次交手是在4月的大馬公開賽,當時戴資穎以直落二獲勝,球迷們一起打開電視幫小戴加油!

瓊斯盃持續進行,首場比賽將由台灣白出戰伊朗,下午5點則由日本迎戰世仇南韓,緊接著壓軸好戲將由約旦挑戰台灣藍,昨替補上陣的「喇叭」張博勝繳出瓊斯盃代表作,全場飆進6記三分球,豪取20分,今天他能否延續手感並率隊擊退約旦?精彩比賽,球迷們記得準時鎖定轉播!

請繼續往下閱讀...

中職今兩地開打,洲際球場由統一獅出戰中信兄弟,雙方分別派出瑞安與赫猛主投。桃園球場方面,Lamigo桃猿將坐鎮主場迎戰富邦悍將,猿隊派出洪聖欽主投,悍將則推出羅力先發,喜愛中職的球迷們不要錯過囉。

2019 BWF印尼公開賽

13:00 印尼公開賽8強 愛爾達體育3台

瓊斯盃男籃

13:00 台灣白 VS 伊朗



15:00 印尼 VS 菲律賓



17:00 日本 VS 南韓



19:00 台灣藍 VS 約旦

轉播單位:緯來體育

MLB

07:00 光芒@洋基 民視

07:00 老虎@印地安人 FOX體育、FOX體育3台

中職

18:35 統一獅@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

日職

17:00 羅德@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法