NBA》專家預測勇士進不了季後賽 柯瑞一個字回應

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟常勝軍勇士已經連續7年闖進季後賽，隊史最長，然而今年面臨戰力流失，有專家就預測明年無法晉級季後賽，當家球星柯瑞（Stephen Curry）聽到這些預測時，只用一個字回應：「什麼？（What?）」

曾任籃網隊GM的球評馬克斯（Bobby Marks）先前在ESPN節目上表示：「我在這裡作一個大膽的預測，勇士隊明年不會進入季後賽。」他認為少了杜蘭特、伊古達拉、開季又沒有K.湯普森，勇士的板凳深度也非常薄弱，無實力衝擊西部。

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《The Athletic》的記者湯普森（Marcus Thompson）趁柯瑞最近參加高爾夫球活動，向他詢問「勇士下季會進季後賽嗎？」，柯瑞一開始以為這是陳述句，直到他發現這是疑問句時，柯瑞才提高音調回應：「什麼？」「你說什麼？」

球評巴克利（Charles Barkley）也悲觀認為，勇士無法進入下季的季後賽，主因就是K.湯普森至少要等明星賽週之後才有辦法出賽，這對勇士戰力影響太大。

另一名球評羅斯（Jalen Rose）則說，「雖然沒有K.湯普森，但羅素（D'Angelo Russell）在進攻防面可以有效地補起這個漏洞，可惜在防守方面，這兩人的後場組合難以和其他西部的優秀後衛抗衡。」他認為，勇士最後會以7號種子身分晉級季後賽。

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