NBA》暴龍簽下前雷霆首輪控衛 林書豪回歸希望渺茫

佩恩（右）在2015年的選秀會上，在首輪第14順位被雷霆隊選中。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，衛冕軍暴龍隊將與控球後衛佩恩（Cameron Payne）簽下一張2年合約，填補陣中替補控衛的空缺。

這位2015年被雷霆隊以首輪第14順位選進的控球後衛，生涯在聯盟的表現不盡理想，出賽153場比賽，平均拿下6.0分、1.8籃板以及2.5助攻。

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他在今年的夏季聯賽代表獨行俠出賽，平均拿下20分，有著51%的投籃命中率以及一場單場32分的比賽，好表現被暴龍隊看見，因此給他一張2年合約。

佩恩在夏季聯賽表現良好，因此受到暴龍隊的青睞。（資料照，美聯社）

查拉尼亞指出，暴龍隊將會讓他爭奪陣中第三控球後衛的位置，目前暴龍隊的先發控衛為羅利（Kyle Lowry），替補控衛是范維利特（Fred VanVleet）。

《NBC Sports》的Kurt Helin報導指出，目前暴龍陣容當中有16位球員有NBA合約，這也代表將會有人被揮棄，不過由於暴龍與佩恩簽下的是一張2年合約，這多少代表暴龍並不會在開季前將佩恩放棄。此外由於羅利與范維利特都將邁向合約年，因此佩恩也能成為這兩人出走後的備案。

只不過暴龍隊的這份簽約，幾乎也確定林書豪想重返衛冕軍的希望趨近於零，林書豪在進入自由市場後，目前還沒傳出有任何一支球隊提供NBA合約，今天他剛前往中國北京參加活動，也預計將在7月24日至28日來台。

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