瓊斯盃》最多領先超過40分 台灣藍打出本屆代表作拿下第四勝

張博勝拉桿上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕第41屆威廉瓊斯盃今重返新莊體育場開打，台灣藍經過2天的休息，火力全開，全場最多領先達42分；替補張博勝繳出瓊斯盃代表作，全場飆進6記三分球，豪取20分，終場台灣藍94：57大勝印尼。

印尼本屆派出國家一隊來台，地主軍毫不留情，首節就火力全開，劉錚單節攻下9分、2抄截，後衛陳盈駿也貢獻5分、5助攻，聯手取得12分領先。

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次節台灣隊攻勢更猛烈，單節飆進6記三分彈，期間一度連續命中4顆三分球，瞬間將比數拉開到30分以上。此節印尼僅攻下11分，台灣則進帳29分，其中張博勝再度扮演奇兵，單節三分球5投4中，灌進14分，比印尼全隊還高。

張博勝拉桿上籃。（記者陳志曲攝）

易籃再戰，台灣藍仍持續擴大比數分差，此節替補球員輪番上陣，溫立煌、蘇 奕晉皆有分數進帳，登錄的12名球員全部得分。三節打完，台灣隊已取得超過40分的領先，勝券在握。

末節，劉錚、陳盈駿和周儀翔等主力球員皆在板凳上休息，迎接本屆第四勝。目前台灣藍隊戰績4勝1敗，緊追南韓，排名第二名。但接下來賽程艱辛，將連續碰上約旦、菲律賓和南韓。

台灣藍劉錚進攻籃框。（記者陳志曲攝）

台灣藍劉錚進攻籃框。（記者陳志曲攝）

陳盈駿。（記者陳志曲攝）

黃聰翰三分進籃。（記者陳志曲攝）

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