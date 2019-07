MLB》洋基教頭髒話狂飆菜主審 球員休息區拍手叫好

布恩(右)因不滿好球帶向主審抗議。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在主場迎戰光芒隊,二局下半總教練布恩(Aaron Boone)因不滿主審米勒 (Brennan Miller)好球帶標準,氣得衝上前大飆髒話,甫被三振的賈納(Brett Gardner)則在休息區拍手叫好。飆罵的過程全程被麥克風收音,從流出的聲音檔中,可以充分感受布恩的「怒氣」。

二局下半,賈納在2好1壞後,光芒投手奇里諾斯(Yonny Chirinos)投出一顆沒有進到好球帶的伸卡球,主審卻拉弓表示三振,賈納在回到休息區時,甚至不滿地以球棒猛捶旁邊的櫃子,此時布恩也已經開始對著主審念念有詞。

不料接下來上場打擊的拉梅修(DJ LeMahieu)面對的第一顆球,一顆進壘偏高的球也被判作好球,布恩逐漸累積不滿情緒,就在拉梅修擊出界外球後,不斷在休息室飆罵布恩就被主審驅逐出場,他氣急敗壞地上前理論,過程中髒話狂飆,直指自家球員今天在打擊區非常生氣,並要他把好球帶收緊一點,這個挺身而出、保護自己球員的行為,不僅讓剛剛被三振、怒氣衝天的賈納在休息區拍手叫好,也在社群發酵,媒體則稱布恩已經藉此贏得紐約球迷的心。

據悉這僅是米勒生涯擔任主審的第五場比賽,今天則是布恩本季第三次被驅逐出場。

This is amazing audio ... beware of the language ... Aaron Boone arguing with the home plate umpire and then getting tossed. Savage description of his hitters in the box ... pic.twitter.com/xwYiVkWzKz