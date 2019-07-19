晴時多雲

MLB》洋基教頭髒話狂飆菜主審 球員休息區拍手叫好

2019/07/19 08:02

布恩（右）因不滿好球帶向主審抗議。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰光芒隊，二局下半總教練布恩（Aaron Boone）因不滿主審米勒 （Brennan Miller）好球帶標準，氣得衝上前大飆髒話，甫被三振的賈納（Brett Gardner）則在休息區拍手叫好。飆罵的過程全程被麥克風收音，從流出的聲音檔中，可以充分感受布恩的「怒氣」。

二局下半，賈納在2好1壞後，光芒投手奇里諾斯（Yonny Chirinos）投出一顆沒有進到好球帶的伸卡球，主審卻拉弓表示三振，賈納在回到休息區時，甚至不滿地以球棒猛捶旁邊的櫃子，此時布恩也已經開始對著主審念念有詞。

不料接下來上場打擊的拉梅修（DJ LeMahieu）面對的第一顆球，一顆進壘偏高的球也被判作好球，布恩逐漸累積不滿情緒，就在拉梅修擊出界外球後，不斷在休息室飆罵布恩就被主審驅逐出場，他氣急敗壞地上前理論，過程中髒話狂飆，直指自家球員今天在打擊區非常生氣，並要他把好球帶收緊一點，這個挺身而出、保護自己球員的行為，不僅讓剛剛被三振、怒氣衝天的賈納在休息區拍手叫好，也在社群發酵，媒體則稱布恩已經藉此贏得紐約球迷的心。

據悉這僅是米勒生涯擔任主審的第五場比賽，今天則是布恩本季第三次被驅逐出場。

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