MLB》厄謝拉開轟+猛打賞 傑曼6局好投並列勝投王

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場和光芒進行雙重賽，首戰洋基新王牌傑曼（Domingo German）繳出6局失2分好投，加上厄謝拉（Gio Urshela）猛打賞包含一發兩分砲在內有3分打點，終場洋基以6：2贏球。傑曼也拿到本季第12勝，並列大聯盟勝投王。

光芒首局先後靠米德斯（Austin Meadows）、迪亞茲（Yandy Diaz）的陽春砲先馳得點，厄謝拉則在2局下揮出追平兩分砲。5局下洋基展開攻勢，桑契斯（Gary Sanchez）、維特（Luke Voit）先後敲安攻下2分，厄謝拉擊出帶有1分打點的二壘安打，洋基這局攻下3分。第6局洋基再靠希克斯（Aaron Hicks）陽春砲追加分數，最後洋基以6：2獲勝。

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洋基全場有10支安打，厄謝拉單場3安、還有一發兩分砲，一人打進3分打點。希克斯有一發陽春彈，桑契斯2安1打點，維特1安1打點；光芒打線全場僅5安，除了米德斯、迪亞茲的陽春砲外，整場攻勢零星，第4局到第8局僅靠保送上壘2次，沒有敲安。

傑曼今投6局用90球有56顆好球，送出5次三振，被敲4安包含兩轟，失掉2分，賽後防禦率為3.38。傑曼也以12勝和遊騎兵投手林恩（Lance Lynn）並列勝投排行榜首位；此外，洋基仍佔居美聯東區寶座，和美東第二的光芒隊拉開到7場勝差。

光芒投手奇里諾斯（Yonny Chirinos）投5局失5分4分自責，送出8次三振，吞下本季第5敗，賽後防禦率為3.29。

洋基和光芒雙重賽首戰，厄謝拉今上演猛打賞，包含一發兩分砲在內有3分打點。（法新社）

洋基和光芒雙重賽首戰，厄謝拉今上演猛打賞，包含一發兩分砲在內有3分打點。（今日美國）

洋基先發傑曼投6局失2分，奪第12勝。（法新社）

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