印尼賽》大會鬧「鷹眼」烏龍 中媒嘆中國隊成重災區

中國名將林丹。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的印尼公開賽，鬧出「鷹眼」系統送錯地點的烏龍，更導致爭議判決屢次出現，無法用鷹眼檢視判決，包含中國名將林丹都氣到摔球拍，大會直到昨天下午才開始啟用鷹眼。中媒直言，中國羽球隊成了重災區。

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《新京報》指出，大會要把相關設備從吉隆坡寄到雅加達，但其機場代碼和中國某機場相似，因此有可能被送到中國。而世界羽聯自2014年賽季採用「鷹眼」後，首次發生這樣的烏龍，而且還是巡迴賽最高等級的超級1000賽。

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昨天上午的男單次輪賽事，中國名將林丹對決台灣好手周天成，當時還未安裝好鷹眼，雖然林丹首局一度取得21：20的優勢，周天成回擊時，以一記落在邊線的壓線球追平，而現場沒有鷹眼做出精準的判決，讓林丹相當不滿，氣到摔球拍、並和裁判理論，最後林丹以22：24、21：17、13：21輸球；此外，中國好手諶龍在男單首戰也遇到爭議判決。

中國前國手鮑春來就說，既然鷹眼挑戰成為比賽的一部分，「為何會在設備缺失的情況下比賽？」他指出，「規則可以因為某些客觀原因而被打破，是不是對運動員不公平，公信力何在？」

周天成昨天賽後被問到爭議判決一事，他認為，林丹可能覺得有些判決有爭議，比賽其實就是這樣，自己也遇過爭議判決，還是看球員自己，「如果能樂觀看待的話，可能沒什麼，但有時候會比較情緒化，需要控制住自己的情緒。」

台灣一哥周天成。（法新社）

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