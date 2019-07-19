MLB》哈波敲關鍵追平安打 費城人1分險勝道奇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今在主場迎戰道奇，哈波（Bryce Harper）繳3支2貢獻2打點，並與霍金斯（Rhys Hoskins）串連打線攻勢，7局下灌進4分逆轉戰局，終場費城人以7：6險勝。

第1局費城人就點燃打線火力，前兩棒接連敲安攻佔得點圈，第三棒哈波高飛犧牲打先馳得點。下一局道奇畢堤（Matt Beaty）、赫南德茲（Enrique Hernandez）背靠背開轟，費城人新秀哈瑟雷（Adam Haseley）也轟出生涯首支全壘打，兩隊上演打擊戰。

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4上赫南德茲再度開轟，掃兩分砲超前比數。不過道奇7局下換上弗格森（Caleb Ferguson）登板後遭遇亂流，面對的前兩名打者都保送上壘，道奇隨即換投，仍止不住費城人攻勢，謝古拉（Jean Segura）先敲安追至1分落後，哈波、霍金斯相繼敲安再攻3分反超前比數。

道奇維杜戈（Alex Verdugo）在9上最後攻勢轟陽春砲追到僅1分差，不過最後沒能扳平戰局，由費城人獲勝。

雙方先發史崔普林（Ross Stripling）、諾拉（Aaron Nola）都無關勝敗、投五局就下場。蘇亞雷斯（Ranger Suarez）投1.1局無失分、被敲1安、送出1三振拿下勝投；敗投則是僅投0.1局失1分的弗洛羅（Dylan Floro）。

哈波今貢獻2打點。（法新社）

哈瑟雷（左）生涯首轟出爐。（法新社）

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