MLB》單局2轟灌5分逆轉 皇家4連戰橫掃白襪

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，皇家主場迎戰白襪系列賽第4場，皇家靠著3局下半攻下5分大局，包括庫斯博（Cheslor Cuthbert）和索勒（Jorge Soler）各敲出一發全壘打奠定勝基，終場皇家以6：5擊敗白襪完成此系列賽4連戰橫掃，狀態低迷的白襪則苦吞近期的7連敗，且連續兩個系列賽都遭到橫掃。

索勒今日擊出2分全壘打。（今日美國）

首局白襪僅靠著2支安打1個保送再加上皇家一壘手庫斯博的失誤攻下2分，接著3局上半孟卡達（Yoan Moncada）所敲出的相反方向陽春砲，白襪先取得3：0領先。

請繼續往下閱讀...

3局下半，庫斯博發揮道歉野球精神，用1發陽春砲替皇家首開紀錄，下一棒的多齊爾（Hunter Dozier）擊出安打上壘後，再下一棒的索勒瞄準偏高的伸卡球奮力一揮，形成追平比分的兩分打點紅不讓，接著皇家2支安打加1次保送擠成滿壘後漢彌爾頓（Billy Hamilton）適時補上一支一壘安打，一次送回2分，皇家單局攻下5分打局，超前比分為5：3。

5局下半，蓋拉格（Cam Gallagher）於三壘有人時點出內野安打護送隊友回到本壘得分，替皇家再添1分保險分。6局上半，白襪的柯戴爾（Ryan Cordell）擊出帶有1分打點的一壘安打。9局上半面對甘迺迪（Ian Kennedy），白襪球員先是要到1次保送和敲出1支安打攻佔一三壘，阿布瑞尤（Jose Abreu）補上適時的一壘安打將比分追到僅1分差，只可惜攻勢未能延續，最終白襪以5：6惜敗皇家。

皇家先發投手凱勒（Brad Keller）主投6.1局被敲9安失4分，其中僅2分為自責分，另送出7次三振拿下本季第6勝，甘迺迪後援1局被敲2安失1分驚險收下本季第16次救援成功。白襪先發投手狄威勒（Ross Detwiler）僅投2.1局被敲8安包括兩轟，共丟5分苦吞本季首敗。

阿布瑞尤今敲2安包括1發陽春砲，共打進2分打點。（美聯社）

凱勒今投6.1局失4分拿下勝投。（今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法