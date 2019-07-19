MLB》費城人終結者又惹事 對著道奇休息區飆罵髒話

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天持續在主場贏戰道奇，進行4連戰最後一場，費城人終結者內里斯（Hector Neris）後援1局失1分，助費城人以7：6獲勝，內里斯驚險拿下本季第18次救援成功。他賽後興奮大吼，還對著道奇休息室怒罵髒話，讓道奇球員相當不滿。

內里斯在第9局登板，在領先2分的情況下後援，2出局後被道奇打者維杜戈（Alex Verdugo）敲陽春砲，追到1分差。下棒透納（Justin Turner）敲右外野飛球遭接殺，內里斯關門成功，他疑似對著道奇飆罵「FXXX YOU」，讓道奇休息區球員感到不滿，連透納也和他嗆聲。

請繼續往下閱讀...

費城人終結者內里斯關門成功，興奮大吼。（今日美國）

大聯盟官網報導，道奇選手馬恩西（Max Muncy）賽後表示，「內里斯拿到救援成功，他往右看我們的休息區，用盡全力吼叫，咒罵你。」他指出，「過去的兩年來，他對我們砸鍋8次救援機會，所以我想他很興奮終於拿到1次了。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也說，「看著我們的休息區，並用任何一種的方式來嘲笑，我認為是不可被接受的。」

此外，內里斯在美國時間16日對道奇之戰，對一壘手佛里斯（David Freese）丟頭頸部附近的危險觸身球，事後遭大聯盟官方處3場禁賽。

（影片來源：大聯盟官網）

費城人終結者內里斯關門成功，興奮大吼。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法