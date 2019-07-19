MLB》就是這顆球 承載兩大名人堂投手的真摰情誼

洋基傳奇終結者李維拉曾親自傳授哈勒戴自己的卡拉球握法，還將食指和中指的擺放位置描繪在球上，如今在古柏鎮名人堂陳列。（取自推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕11年前的大聯盟明星賽，洋基終結者李維拉和「大夫」哈勒戴分享自己卡特球的握球方式；如今那顆描繪出李維拉握法輪廓的球，就擺在古柏鎮名人堂博物館，《紐約時報》記者凱普納昨天則在推特分享這顆「有故事的球」。

在台灣時間22日，美國棒球名人堂將為今年4位新成員舉行正式入主儀式。而在今年初，當李維拉與哈勒戴、馬丁尼茲及穆西納確定一同入選名人堂時，李維拉就在記者會上分享了一段他和哈勒戴之間的故事。李維拉說，哈勒戴曾在2008年明星賽向他請教卡特球的握法，結果他不但大方分享，後來還因此被洋基隊友罰款，「當時基特和其他打者都很氣我，因為哈勒戴對我們投太好了。」

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李維拉和哈勒戴都是首次獲名人堂入選資格就當選，只是在前年底因墜機失事意外的哈勒戴，只能由妻子和兩個兒子代表出席。李維拉當時說的溫馨故事讓不少人印象深刻，而事實上，凱普納在那之前就曾寫下他對哈勒戴的專訪，當中對李維拉的傾囊相授有諸多描繪。

哈勒戴在這段於前年春訓採訪的報導中，就對凱普納說自己因為卡特球的狀況不穩定，向李維拉請益，結果獲益良多。兩人的握法有所不同，李維拉也親自傳授自己的方式，且食指和中指的擺放位置後來更描繪在球上，之後，哈勒戴征戰各地都帶著這顆球，「我把球放在置物櫃裡，去客場比賽時就放進旅行袋裡，不管去哪，只要我遇到困難，就把球拿出來看看，在我之後的生涯，都帶著這顆球。」

如今這顆球就擺放在古柏鎮名人堂博物館，下面的說明則是：「在2008年明星賽，洋基終結者李維拉為了哈勒戴在這顆球上描繪自己卡特球的握法，幫助這位藍鳥強投能把這種球路投得更好。李維拉還曾因為幫助這位美聯東區的對手，遭到隊友罰款，而哈勒戴則在接下來的生涯一直帶著這顆球，讓自己保持投球穩定。」凱普納則在推特分享這顆球，並寫下：「我在古柏鎮最愛的新逸品。」

效力藍鳥、費城人的哈勒戴，生涯16年留下203勝105敗、防禦率3.38，其中對洋基則是18勝7敗、防禦率2.98。

今年入選名人堂的李維拉當年曾在明星賽教導哈勒戴卡特球的握法。（資料照，美聯社）

與李維拉在今年一同獲選進入名人堂的已故投手哈勒戴，當年曾向其請教卡特球握法。（資料照，美聯社）

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