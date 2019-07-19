MLB》休賽季最糟補強之一 美媒點名他

高梅茲今年表現不如以往。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年球季進行超過一半，在731交易大限來臨之前，剛好也是時候檢視各隊在季初的補強，國民隊明星捕手高梅茲（Yan Gomes）就被媒體點名是國民隊去年季末失算的操盤之一。

去年國民隊在捕手位置的綜合貢獻值fWAR為負的八隊之一，季末他們揮別原本的捕手威特斯（Matt Wieters）與瑟維利諾（Pedro Severino），總管里佐（Mike Rizzo）除買進原勇士捕手鈴木清更向印地安人交易來高梅茲（Yan Gomes），希望他能作為主戰捕手。

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高梅茲是首位登上大聯盟的巴西球員，在2012年季末從藍鳥被交易至印地安人後，效力6季期間打擊率雖在0.250左右徘徊、但幾乎每一年都能有雙位數全壘打，不僅曾獲得銀棒獎肯定，更在去年獲選明星賽。

於是2018年季末，里佐以投手羅德里奎茲（Jefry Rodriguez）、以及小聯盟選手強森（Daniel Johnson）、莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）向印地安人交易來高梅茲，沒想到這位捕手的貢獻只剩一半。防守上雖然阻殺功力能在，不過現今在捕手身上會特別強調的接捕能力、「偷好球（framing）」技術只能勉強維持一般水準，攻擊端更是慘不忍睹，不僅打擊率只2成出頭、更只剩下3轟，擊球初速與形成強勁球的比例，也都名列聯盟後段班，火力輸出令人堪憂。

美媒指出，雖然高梅茲要到2022年才會成為自由球員，但在明後兩年都為球隊選擇權的情況下，對國民隊來說在季末直接買斷合約，可能會是較好的選擇。

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