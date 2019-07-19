MLB》安德森再見安氣走教士 馬林魚主場贏下系列賽

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，馬林魚主場迎戰教士3連戰最後1場，馬林魚靠著安德森（Brian Anderson）在9局下半敲出的再見安打，終場馬林魚以4：3擊敗教士，本季6次對決拿下4勝2敗。馬林魚戰績38勝58敗，在國聯東區敬陪末座，教士46勝50敗則在國聯西區墊底。

馬林魚靠著安德森的再見安打收下勝利。（美聯社）

2局上半，黑吉斯（Austin Hedges）用高飛犧牲打幫教士先馳得點。2局下半，阿爾法洛（Jorge Alfaro）靠著黑吉斯失誤跑回本壘得分幫助馬林魚首開紀錄，接著渥克（Neil Walker）補上1支二壘安打再添加1分，馬林魚取得2：1領先。

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4局下半，拉米瑞茲（Harold Ramirez）鎖定一顆紅中的快速球大棒一揮，擊出相反方向的陽春砲。5局上半，教士大物新人塔提斯（Fernando Tatis Jr.）不落人後也掃出一支中外野方向的陽春全壘打，6局上半梅西亞（Francisco Mejia）於兩人出局一二壘有人時擊出關鍵帶有1分打點的一壘安打追平比數3：3。

教士隊大物新人塔提斯今敲1發陽春砲。（今日美國）

9局下半，先是庫柏（Garrett Cooper）擊出安打上壘，代跑的里維拉（Yadiel Rivera）成功盜二壘，下一棒的安德森直接打穿三壘防線形成再見二壘安打，送回二壘上的隊友結束比散，最終馬林魚以4：3氣走教士。

馬林魚先發投手史密斯（Caleb Smith）主投5局被敲5安失2分，另送出7次三振無關勝敗，終結者羅莫（Sergio Romo）後援1局0失分，飆2K幸運收下本季第2勝。教士先發投手拉梅（Dinelson Lamet）主投4局被敲6安失3分，但僅1分為自責分無關勝敗，後援上陣的溫金特（Trey Wingenter）投0.1局被敲2安包括再見安，失1分苦吞本季第3敗。

年輕小將拉米瑞茲今貢獻一發陽春全壘打。（美聯社）

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