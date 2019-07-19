MLB》艾德曼轟致勝滿貫砲 紅雀啄傷紅人奪系列賽開門紅

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅雀作客紅人主場系列賽，紅雀靠著新秀艾德曼（Tommy Edman）超前比數的滿貫彈，最終以7：4逆轉擊敗紅人，拿下近期的2連勝，紅人則是3連敗。紅雀目前戰績49勝46敗國聯中區排第2，紅人則是43勝51敗排名同區墊底。

艾德曼（圖右）擊出超前比數的滿貫砲。（法新社）

1局下半紅人就靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）的陽春砲先馳得點，3局下半，前國聯MVP沃托（Joey Votto）擊出1分打點的一壘安打和蘇亞雷斯的高飛犧牲打再下兩成，紅人先取得3分領先。

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5局上半德容（Paul DeJong）敲出兩分砲幫助紅雀破蛋。6局上半，德容再貢獻1分打點一壘安打追平比數，隨後滿壘的情況下艾德曼掃出中外野方向的滿貫全壘打直接將比分拉開4分差。紅人隨後僅6局下半添得1分，終場紅人以4：7敗下陣來。

紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）主投5局被敲6安失3分拿下本季第9勝，米勒（Andrew Miller）後援1局0失分拿下本季第2次救援成功。洛克（Tanner Roark）主投5局被敲5安失2分，另送出6次三振無關勝敗，中繼的史岱芬森（Robert Stephenson）投0.2局被敲4安狂失5分苦吞本季第2敗。

蘇亞雷斯今貢獻2分打點，包括一發陽春砲。（美聯社）

德容今敲2安包括1發兩分砲，貢獻3分打點。（法新社）

米勒後援1局無失分拿下救援成功。（美聯社）

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