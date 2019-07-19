MLB》美聯防禦率王要命投手犯規 洋基單日兩勝光芒

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場和光芒雙重賽第二戰，此戰條紋軍團採用「假先發」戰術，前5局雙方戰成1：1平手，洋基6局下連攻4分超前比數，終場洋基以5：1獲勝，單日2勝光芒，兩隊勝場差拉開至8場。

光芒第3局先靠洛爾（Nate Lowe）的二壘安打先得1分，5局下洋基靠維特（Luke Voit）敲陽春砲追平。

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洋基第6局下展開攻勢，首名打者羅邁（Austin Romine）敲二壘安打，1出局後，光芒先發投手摩頓（Charlie Morton）控球不穩，連丟2次保送形成滿壘，接著摩頓發生投手犯規，讓洋基攻下超前分。

下棒葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）敲帶有2分打點的安打，洋基接著靠安打、保送，再度於2出局後形成滿壘。光芒這時換基特里奇（Andrew Kittredge）後援，他對塔克曼（Mike Tauchman）投保送，洋基再擠回1分。洋基在6局下進帳4分，奠定勝基。

洋基派格林（Chad Green）擔任假先發，他投1局賞2次三振無失分。左投柯提斯（Nestor Cortes Jr）投3.1局失1分，賽薩（Luis Cessa）投3.1局無失分獲本季首勝。

光芒先發摩頓投5.2局失5分，吞本季第3敗，賽後防禦率2.61仍是美聯防禦率排行榜首位。

（影片來源：大聯盟官網）

洋基單日2勝。（法新社）

光芒先發投手摩頓在6局下滿壘時發生投手犯規，讓洋基攻下超前分。（今日美國）

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