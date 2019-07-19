MLB》鮑爾6.2局10K三振秀 印地安人對戰老虎11連勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，印地安人主場對戰老虎系列賽，印地安人靠著先發投手鮑爾（Trevor Bauer）主投6.2局被失3分，另狂飆10張老K優質先發表現，外加盧普洛（Jordan Luplow）和拉米瑞茲（Jose Ramirez）的全壘打貢獻，終場印地安人以6：3捕虎成功，拿下對戰11連勝。

鮑爾投6.2局失3分，狂飆10張老K拿下本季第9勝。（法新社）

1局下半，盧普洛先用一發兩分砲替主隊首開紀錄。2局上半，古德朗姆（Niko Goodrum）用陽春砲做出回應，3局上半卡斯楚（Willi Castro）再補上一發兩分砲，老虎反倒取得3：2暫時領先。

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5局下半，奈昆（Tyler Naquin）的高飛犧牲打幫印地安人追平比數，6局下半拉米瑞茲直接將球打上左外野看台，兩分砲幫助印地安人再度取得領先，最後8局下半拉米瑞茲再補上1個高飛犧牲打，最終印地安人以6：3擊敗老虎拿下最近的5連勝，老虎則苦吞4連敗。美聯中區印地安人目前戰績55勝40敗排名第2，老虎則是29勝63敗敬陪末座。

拉米瑞茲今貢獻一發兩分砲，共3打點進帳。（法新社）

印地安人先發投手鮑爾主投6.2局被敲5安，包括2發全壘打共失3分，另送出高達10次三振拿下本季第9勝，終結者韓德（Brad Hand）救援1.1局0失分，狂飆4K拿下本季第26次救援成功。老虎先發投手波伊德（Matt Boyd）主投6局被敲6安失5分，雖送出8次三振但苦吞本季第8敗。

（影片來源：大聯盟官網）

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