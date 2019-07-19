MLB》王牌小史開轟猛打賞狂灌5打點 率國民大勝勇士

〔體育中心／綜合報導〕國民今作客勇士主場展開四連戰，在「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）投打兩端皆發揮出色，繳出好投又開轟的情況下，終場就以13：4大勝勇士，在國聯東區落後勇士縮小為5.5場勝差。

今天掛帥先發的史崔斯柏格主投5.1局，僅在一局下因佛里曼的一壘安打失掉唯一一分，而隨後他在3局上半上場打擊時就率先敲安開啟球隊攻勢，隨後很快就靠著伊頓（Adam Eaton）的三壘安回來追平比數，此局國民藉著對方投手控球出現問題攻下8分大局，其中包括當局第二度上場打擊、一棒敲出三分砲史崔斯柏格。

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五局上小史再度上場打擊，在二三壘有人情況下，他又敲出左外野方向一壘安打，賺進2分打點，國民也拉開為10：1領先。八局上半，國民隊席默曼（Ryan Zimmerman）的二壘安、捕手鈴木清的高飛犧牲打以及多齊爾（Brian Dozier）的一壘安攻下三分，終場以13：4擊敗勇士。

小史合計今天3支3、5打點，不僅成為國民隊史首位單局敲兩安的投手，也是50年來第五位在單局擊出兩安且其中一支為全壘打的投手。

勇士先發投手萊特Kyle Wright僅投2.2局就被敲出7安、狂失7分，防禦率驟升至9.72，吞下本季第三敗，目前勝投還未開張。

史崔斯柏格今不僅投球表現出色，更擊出三分砲。（今日美國）

萊特表現崩盤，苦吞本季第3敗。（法新社）

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