MiLB》張育成猛打賞外帶2打點 江少慶先發3局失5分

印地安人3A台灣好手張育成今天上演猛打賞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人3A台灣好手張育成今天和投手江少慶同場亮相，張育成繳猛打賞外帶2分打點，而江少慶則是先發僅投3局失5分無關勝敗；紅襪3A台灣選手林子偉則是4打數敲1安。

印地安人3A今對上洋基3A，江少慶擔任先發投手。他首局就挨一發陽春砲，第2局下單局被敲4安，包含一支三壘安和二壘安，失掉3分；第3局下2出局後，江少慶先被敲二壘安，再遭對手擊出安打掉分。江少慶投完三局就退場，印地安人3A最後以6：7輸球。

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總計江少慶投3局用87球有56顆好球，被敲8安失掉5分，送出5次三振、投出1次保送，另有1次觸身球，賽後防禦率為5.56。江少慶連3場都挨轟，近三戰共被敲4發全壘打。

張育成擔任先發第五棒守三壘，首打席選到保送，可惜盜二壘失敗。第二打席張育成敲一壘安打。5局上印地安人3A攻占一、三壘，張育成敲帶有1分打點安打。而第7局張育成揮出1分打點的二壘安，第9局則選到保送。

此戰張育成3打數3安打，外帶2分打點，選到2次保送，賽後打擊率為0.277。張育成近期連3戰皆有安打表現。

紅襪3A今天碰上紅人3A，林子偉先發第二棒打指定打擊，4打數1安打，跑回1分，但吞下3次三振，賽後打擊率為0.232。紅襪3A終場以2：4輸球。

林子偉。（資料照，美聯社）

印地安人台灣投手江少慶。（資料照，今日美國）

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