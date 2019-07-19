MLB》柏格曼4次上壘3度得分 太空人勝天使扳平系列賽

柏格曼今4次上壘3度得分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，太空人作客天使主場系列賽第4戰，太空人靠著明星球員柏格曼（Alex Bregman）單場2安2保送包括1發陽春砲，另還跑回3得分的優異表現帶領下，終場太空人以6：2擊敗天使，在4連戰先輸2場後拿下後2場勝利。

1局上半，兩出局一二壘有人時，太空人新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出二壘安打直接將兩名隊友送回本壘。3局上半，「最強核彈頭」史普林格（George Springer）擊出相反方向的陽春砲，接著古利爾（Yulieski Gurriel）和瑞迪克（Josh Reddick）各擊出帶有1分打點的安打，太空人取得5：0領先。

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史普林格今天敲出相反方向的春砲。（法新社）

5局上半，今天上壘率百分百的柏格曼掃出左外野方向的陽春砲，幫太空人再增添1分。天使的進攻直到6局下半才有所表現，靠著阿普頓（Justin Upton）的高飛犧牲打和「普神」普侯斯（Albert Pujols）帶有打點的一壘安打，共攻下2分，只可惜後續攻勢未能延續，最終天使以2：6敗下陣來。太空人目前戰績61勝37敗位居美西龍頭，天使50勝48敗排在美西第4。

太空人先發投手邁利（Wade Miley）主投5.1局被敲3安失2分，僅1分是自責分拿下本季第8勝。天使先發投手哈維（Matt Harvey）主投6局被敲7安，包括2發紅不讓失6分苦吞本季第5敗。

另外值得一提的場邊花絮是坐在外野的太空人小球迷將柏格曼的全壘打球丟回場內，讓一旁的爸爸看傻了眼！

（影片來源：大聯盟官網）

哈維今投6局失6分苦吞敗投。（今日美國）

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