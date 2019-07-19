MLB》超狂外野美技！ 肯恩躍起沒收全壘打

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人外野手肯恩（Lorenzo Cain）在比賽1局下半兩出局時，將響尾蛇第3棒艾斯科巴（Eduardo Escobar）擊出中外野方向深遠看起來很有機會形成全壘打的球給直接沒收，超狂的表現不只自家投手和隊友都很興奮，連被沒收全壘打的艾斯科巴也脫帽向他致敬。

肯恩外野5星級美技沒收全壘打。（法新社）

本場比賽兩隊前7局打完戰成1：1平手，8局上半釀酒人的阿西亞（Orlando Arcia）率先敲出突破僵局的一壘安打，隨後再添得2分，靠著這局得到的3分奠定勝基，9局上半布朗（Ryan Braun）再敲出陽春砲錦上添花，終場釀酒人以5：1擊敗響尾蛇。

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釀酒人先發投手戴維斯（Zach Davies）今天是生涯第100場先發出賽，主投7局被敲5支安打失1分拿下本季第8勝。響尾蛇先發投手M.凱利（Merrill Kelly）表現也非常好，主投7局被敲3安失1分另外送出6K無關勝敗，中繼上場的羅培茲（Yoan Lopez）投0.1局被敲4安失3分苦吞本季第3敗。

戴維斯生涯第100場先發出賽拿下勝投。（法新社）

除了首局的5星級美技之外，肯恩於3、7局皆有背對球，且在行進間完成接殺的美技出現，美技連發的表現讓觀眾看除了投手三振、打者開轟以外讓人振奮的畫面。

（影片來源：大聯盟官網）

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