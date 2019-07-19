晴時多雲

MiLB》超狂新人！古巴小將才剛簽完約 第19場比賽達成完全打擊

2019/07/19 14:07

普馬斯今天繳出完全打擊的表現。（圖片取自MLB Pipeline官方推特）


〔體育中心／即時報導〕巨人隊農場已經貧瘠數年，現在終於又有一新希望出現，今日效力新人聯盟的古巴小將普馬斯（Jairo Pomeras）一舉完成許多選手終其一生都未達成的完全打擊紀錄，而此役這僅僅是他在小聯盟出賽的第19場比賽。

今年18歲的普馬斯今日在亞利桑納聯盟出賽，擔任巨人隊第三棒、先發右外野手，他單場5打數5打點、分別由四種不同壘打數的安打貢獻，其中包括6局上的三分砲，這也是他本季第2轟，終場巨人新人聯盟以12：10擊敗地主白襪隊。

普馬斯為古巴叛逃球員，巨人今年以97.5萬美金的簽約金將他簽下，雖然才處於新人聯盟階段，不過已經名列巨人農場第11號新秀，身為左打的他擁有渾然天成的打擊技巧，且被認為很有潛力在未來增加長打火力，同時臂力也有平均水準，外野的三個位置皆能扛起

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