MiLB》超狂新人！古巴小將才剛簽完約 第19場比賽達成完全打擊

普馬斯今天繳出完全打擊的表現。(圖片取自MLB Pipeline官方推特)







〔體育中心/即時報導〕巨人隊農場已經貧瘠數年,現在終於又有一新希望出現,今日效力新人聯盟的古巴小將普馬斯(Jairo Pomeras)一舉完成許多選手終其一生都未達成的完全打擊紀錄,而此役這僅僅是他在小聯盟出賽的第19場比賽。

今年18歲的普馬斯今日在亞利桑納聯盟出賽,擔任巨人隊第三棒、先發右外野手,他單場5打數5打點、分別由四種不同壘打數的安打貢獻,其中包括6局上的三分砲,這也是他本季第2轟,終場巨人新人聯盟以12:10擊敗地主白襪隊。

請繼續往下閱讀...

普馬斯為古巴叛逃球員,巨人今年以97.5萬美金的簽約金將他簽下,雖然才處於新人聯盟階段,不過已經名列巨人農場第11號新秀,身為左打的他擁有渾然天成的打擊技巧,且被認為很有潛力在未來增加長打火力,同時臂力也有平均水準,外野的三個位置皆能扛起。

.@SFGiants Jairo Pomeras hit for the cycle tonight! Here are the 1B, 3B and HR! When understanding what being in the zone is, this is the example. One of the best performances I've seen this year. On par with CJ Abrams debut and Luciano from a few weeks ago#ProspectOne pic.twitter.com/2M71pVBj0m