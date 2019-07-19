印尼賽》戴資穎大戰3局強壓宿敵依瑟儂 勇闖女單4強

世界球后戴資穎。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今日在超級1000系列印尼羽球公開賽以21：18、16：21、21：12擊敗宿敵泰國名將依瑟儂，取得對戰2連勝及女單4強門票，小戴保住蟬聯136週的球后寶座希望更加濃厚。

戴資穎連續擊敗新加坡選手楊佳敏及泰國的布莎南後，8強一如預期對上好朋友依瑟儂。世界排名第7的依瑟儂在16強以13：21、21：19、21：15逆轉地主好手東宗。戴資穎過去和依瑟儂交手24次，11勝13敗略居下風，前一次雙方在4月馬來西亞公開賽過招，小戴直落二獲勝。

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戴資穎、依瑟儂再度狹路相逢，雙方開局出現不少失誤，小戴在5：5平手後連丟3球，遭依瑟儂以6：2攻勢，最多落後4分。不過，在技術暫停後，依瑟儂連3球出界，戴資穎兩度追到只剩1分差，先追至17：17平，即使因回擊掛網無法超前，小戴未因此氣餒，持續加快擊球節奏，一舉連下4分，成功先馳得點。

戴資穎次局開始連丟2分，很快又連取4球，但再來似乎較難掌控場地風勢，小戴以6：11落後進入技術暫停。戴資穎在下半局最多落後6分，雖試圖反撲，卻又連續3拍失誤，即使再來又追近，卻無力上演首局逆轉戲碼，遭依瑟儂趁勢扳平戰局。

台、泰一姊再度廝殺至決勝局，也是兩人生涯第11次3局大戰，該局前段雙方你我往互不相讓，而小戴4：4平手後，以7：2攻勢進入技術暫停。雙方在後半局換邊再戰，戴資穎乘勝追擊最多領先7分，但依瑟儂非省油的燈，又連下4分再度拉近，而小戴仍穩定出擊，把4強門票收下。

4強對手尚未出爐，將是世界排名第4的日本好手山口茜、世界排名26的泰國選手金達蓬之間的勝方。至於小戴能否提前保住球后位置，將視兩大追兵日本名將奧原希望、中國好手陳雨菲的晉級狀況。

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