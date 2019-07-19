MLB》瘋邦雷神硬碰硬投手戰 巨人16局延長賽氣走大都會

〔體育中心／綜合報導〕今日大都會作客巨人，兩大強投「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）、「瘋邦」邦加納（Madison Bumgarner）同場對決，比賽前半段形成投手戰，雙方一路延長至16局，巨人才靠著工具人索拉諾（Donovan Solano）的再見安打，以3：2擊敗大都會。

交易傳聞滿天飛的邦加納今天不受影響、依舊繳出完美好投，完投9局只被擊出5支安打失掉1分，不過巨人打線同樣受到辛德加德壓制，九局前僅靠著皮拉（Kevin Pillar）得到1分。

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雙方進入延長賽仍一路僵持不下，一直到16局上大都會才靠著阿隆索（Pete Alonso）開轟取得領先，不過喜悅並未維持太久，16局下上場的馬薩（Chris Mazza）一開始就被迪克森（Alex Dickerson）與克勞佛（Brandon Crawford）連敲兩安，比賽也瞬間回到原點，接下來又觸身球保送了、讓敲安形成滿壘局面，緊接著上場的索拉諾，一棒將球擊穿右外野，這場16局的大戰才終於宣告結束。

15局登板的新人黑瑞茲（Williams Jerez）幸運收下生涯首勝，巨人也拉出一波六連勝佳績，持續在外卡保持競爭力。

索拉諾（右）在16局擊出再見安。（美聯社）

邦加納今天展現宰制力，完投9局只失1分。（歐新社）

辛德加德今天主投7局僅被敲出6支安打，失掉1分。（美聯社）

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