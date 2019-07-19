晴時多雲

足球》今夏最夯中衛情定祖文 身價後衛史上第3

2019/07/19 15:17

德萊特以約7500萬歐元的價錢轉隊至祖文特斯。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕荷蘭籍19歲中後衛，身兼阿賈克斯隊長的德萊特（Matthijs de Ligt）確定加盟義甲強權祖文特斯，以高達7500萬歐元的轉會費前進義大利都靈，祖文擊敗巴薩、曼城、巴黎、拜仁等眾家豪門的競爭，順利簽下這名今年夏天最炙手可熱的年輕中後衛，德萊特的轉會費目前為史上第3貴的後衛，身價僅次於荷蘭國家隊的中後衛搭檔–范戴克（Virgil van Dijk）和法國左後衛赫南德茲（Lucas Hernandez）

這位年僅19歲就已經展現出成熟大將之風的後衛將和義大利中後衛博努起（Leonardo Bonucci）共組中堅防線，並且還可以和義大利後衛老將基耶利尼（Giorgio Chiellini）及傳奇門將布馮（Gianluigi Buffon）學習經驗，雖然防守能力及制空解圍能力已屬上乘，且處理球也相當成熟，但整體防守經驗還是可以跟著這些傳奇老將學習，祖文特斯下個賽季的後防線值得期待。

身價最貴的後衛Top5

排名

姓名

位置

國籍

身價（歐）

球隊

轉隊年份

NO.1

范戴克

中後衛

荷蘭

約8300萬

利物浦

2018

NO.2

赫南德茲

中、左後衛

法國

約8000萬

拜仁慕尼黑

2019

NO.3

德萊特

中後衛

荷蘭

約7500萬

祖文特斯

2019

NO.4

拉波特（Aymeric Laporte）

中、左後衛

法國

約6300萬

曼城

2018

NO.5

門迪（Benjamin Mendy）

左後衛

法國

約5800萬

曼城

2017

范戴克為史上身價最高的後衛。（資料照，路透社）

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