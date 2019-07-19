足球》今夏最夯中衛情定祖文 身價後衛史上第3

德萊特以約7500萬歐元的價錢轉隊至祖文特斯。（資料照，路透社）
〔體育中心／綜合報導〕荷蘭籍19歲中後衛，身兼阿賈克斯隊長的德萊特（Matthijs de Ligt）確定加盟義甲強權祖文特斯，以高達7500萬歐元的轉會費前進義大利都靈，祖文擊敗巴薩、曼城、巴黎、拜仁等眾家豪門的競爭，順利簽下這名今年夏天最炙手可熱的年輕中後衛，德萊特的轉會費目前為史上第3貴的後衛，身價僅次於荷蘭國家隊的中後衛搭檔–范戴克（Virgil van Dijk）和法國左後衛赫南德茲（Lucas Hernandez）。
這位年僅19歲就已經展現出成熟大將之風的後衛將和義大利中後衛博努起（Leonardo Bonucci）共組中堅防線，並且還可以和義大利後衛老將基耶利尼（Giorgio Chiellini）及傳奇門將布馮（Gianluigi Buffon）學習經驗，雖然防守能力及制空解圍能力已屬上乘，且處理球也相當成熟，但整體防守經驗還是可以跟著這些傳奇老將學習，祖文特斯下個賽季的後防線值得期待。
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身價最貴的後衛Top5
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排名
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姓名
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位置
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國籍
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身價（歐）
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球隊
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轉隊年份
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NO.1
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范戴克
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中後衛
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荷蘭
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約8300萬
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利物浦
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2018
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NO.2
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赫南德茲
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中、左後衛
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法國
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約8000萬
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拜仁慕尼黑
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2019
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NO.3
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德萊特
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中後衛
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荷蘭
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約7500萬
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祖文特斯
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2019
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NO.4
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拉波特（Aymeric Laporte）
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中、左後衛
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法國
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約6300萬
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曼城
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2018
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NO.5
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門迪（Benjamin Mendy）
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左後衛
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法國
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約5800萬
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曼城
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2017
范戴克為史上身價最高的後衛。（資料照，路透社）