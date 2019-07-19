瓊斯盃》周桂羽生日台師大隊友送蛋糕 台灣白不敵伊朗

2019年第41屆瓊斯盃，台灣白隊對伊朗，台灣白賴廷恩（右）帶球上籃，伊朗球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕2019年瓊斯盃國際籃球邀請賽今天在新莊體育館持續熱戰，台灣白隊「小跑車」賴廷恩攻下全隊最高13分，適逢21歲生日的周桂羽也有11分貢獻，但最終仍以67：76惜敗伊朗，無緣搶下第2勝。

周桂羽生日，台師大隊友送他蛋糕慶祝。（記者廖聿偉攝）

白隊開賽遭伊朗隊的凌厲攻勢步步進逼，禁區慘遭瘋狂轟炸，半場打完籃板數為懸殊的10：22，暫以32：45落後，雖然第3節靠著賴廷恩積極切入取分，曾祥鈞豪邁雙手暴扣，帶起一波追分氣勢，卻還是難以扭轉頹勢，以9分差敗下陣來。

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雖然吞下5連敗，主帥桑茂森認為白隊的狀態漸入佳境，球員展現防守積極性，進攻上也企圖心十足，但籃板仍是一大致命傷，總數為相當懸殊的27：46，特別是進攻籃板以7：19慘輸，錯失不少2次進攻機會。

值得一提的是，周桂羽的台師大男籃隊也特別到場觀戰，賽後更送上蛋糕替他慶祝21歲生日，他說：「生日沒想太多，就是專心打球。」

台灣白戰績為1勝5敗，明天對印尼。

2019年第41屆瓊斯盃，台灣白隊對伊朗，台灣白孫思堯。（記者王藝菘攝）

2019年第41屆瓊斯盃，台灣白隊對伊朗，台灣白隊林庭謙。（記者王藝菘攝）

2019年第41屆瓊斯盃，台灣白隊對伊朗，台灣白隊陳昱瑞。（記者王藝菘攝）

2019年第41屆瓊斯盃，台灣白隊對伊朗，台灣白隊曾祥鈞（左）帶球上籃，伊朗球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

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