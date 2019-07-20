戴資穎四強對決山口茜 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天MLB有三場賽事轉播，分別是洛磯對上洋基、運動家對上雙城和天使對上水手的賽事，第一場洛磯將派出弗爾蘭（Kyle Freeland）對上哈普（J.A. Happ），哈普能否幫助洋基拿下三連勝呢?其他兩場比賽也都精彩可期，大谷翔平能否幫助球隊止住二連敗呢?別錯過轉播囉!

中職有兩場賽事，第一場是統一對上中信兄弟的賽事，統一派出施子謙對上兄弟廖乙忠，第二場則是富邦對上Lamigo桃猿的賽事，雙方則是派出陳仕朋對上李茲，別錯過中職的轉播囉!

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日職明天有兩場賽事轉播，第一場是羅德對上火腿的賽事，第二場則是軟銀對上樂天的比賽，喜歡日職的朋友別錯過轉播囉!

2019印尼公開賽進行到四強，我國好手周天成和戴資穎都打入四強，周天成會對上泰國好手旺查倫（Kantaphon Wangcharoen），戴資穎則會碰上日本好手山口茜，兩場比賽都精彩可期，千萬別忘了收看四強的賽事為我國好手加油打氣囉。

瓊斯盃來到倒數第二天的賽事，中華白將出戰印尼，約旦對上加拿大，伊朗對上日本，而中華藍則會對上本次一敗未吞的龍頭菲律賓，中華藍能否打出風采拿下這關鍵的一勝呢?別忘了鎖定轉播囉!

MLB

07:00 洛磯@洋基 FOX體育、FOX體育3台

07:00 運動家@雙城 民視

10:00 天使@水手 FOX體育、FOX體育3台

中職

17:05 統一獅@中信兄弟 緯來育樂台

17:05 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

日職

13:00 羅德@火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

17:00 軟銀@樂天 FOX體育2台、FOX體育3台

2019 WBF印尼公開賽

13:00 四強 愛爾達體育3台

瓊斯盃男籃

13:00 台灣白 VS 印尼

15:00 約旦 VS 加拿大

17:00 伊朗 VS 日本

19:00 菲律賓 VS 台灣藍

轉播:緯來體育台

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