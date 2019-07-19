桌球》打趴日本十冠王！林昀儒T2鑽石聯賽躋身8強

林昀儒直落四橫掃日本名將水谷隼，晉級8強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕下個月將滿18歲的合庫小將林昀儒，今天在2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站男單首輪，以直落四橫掃世界排名13的日本前任一哥水谷隼，明天8強戰將迎戰里約奧運金牌中國名將馬龍。

30歲的水谷隼是里約奧運男單銅牌得主，世界排名一度高居第四，生涯更十度在全日本錦標賽男單稱王，不過近年來因視力退化，成績起起伏伏，今天比賽他也戴眼鏡上場。

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世界排名躍居16的林昀儒，過去和水谷隼唯一交手是在今年日本T聯賽，當時小林在局數2:0絕對領先下，以2:3遭逆轉。

今天再遇水谷隼，林昀儒首局在10:8聽牌時雖出現發球失誤浪費1個局點，仍以11:9拿下。次局，小林又是在10:7聽牌時連丟3分，不過，這次靠著幸運擦邊球以11:10再下一城。

第三局，水谷隼脫掉眼鏡，林昀儒則乘勝追擊，以11:7、11:8再下兩城，拿下對戰首勝。

林昀儒表示，沒想到這場打得這麼輕鬆，畢竟對手實力很強，對於這次T2鑽石聯賽高手雲集，他說:「還是一場一場打，多累積一些經驗。」

鄭怡靜（左）無力突破韓瑩的削球，無緣8強。（取自T2鑽石聯賽官網）

女子組方面，世界排名第8的台灣一姊鄭怡靜，首輪以1:4不敵世界排名36的德國削球名將韓瑩，無緣晉級8強。

近來對付削球頗有心得的鄭怡靜，在五月底中國公開賽才以直落四擊退韓瑩，中止對戰4連敗，但今天卻一籌莫展，以8:11、9:11、11:9、2:5、2:5落敗。

鄭怡靜表示:「雖然賽前已做好了準備，但對手今天的表現超乎預期。」

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