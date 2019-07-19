印尼賽》大逆轉！周天成扳倒地主一哥克里斯提 晉級男單4強

周天成生涯首闖印尼賽4強。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今在超級1000系列印尼羽球公開賽，面對坐擁滿場加油聲浪的地主一哥克里斯提，小天以16：21、21：18、21：14逆轉勝「印尼柯震東」克里斯提，生涯首闖印尼賽4強。

有印尼柯震東之稱的克里斯提。（美聯社）

周天成前役擊敗中國「超級丹」林丹，贏得對戰2連勝，8強又是硬仗，他過去和世界排名第7克里斯提交手7次，僅1勝6敗，去年雅加達亞運金牌戰及今年6月初澳洲公開賽皆敗，唯一贏球是今年5月蘇迪曼盃，小天以直落二勝。

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克里斯提坐擁球迷加油聲勢，首局打來特別帶勁，開賽連取3分，且上半局掌握節奏，使周天成技術暫停前以5：11落後。小天下半局試圖翻轉劣勢，成功追成14：14平手，卻被地主好手連拿4分，使頻頻搶攻的克里斯提先馳得點。

周天成大逆轉擊敗地主選手。（美聯社）

周天成在次局退無可退下，即使先取得4：1領先卻很快就被克里斯提追平，小天一度又拿到10：7領先，卻被克里斯提後來居上再度扳平。周天成、克里斯提在下半局互不相讓，小天在12：11領先雖被對手連下5分，面臨絕對劣勢下，他很快重新振作連取6分，不只討回領先位置，更上演逆轉扳平戰局。

周天成決勝局趁對手體力流失、專注力不集中，且克里斯提兩度誤判球的落點，使小天連拿8分，最多取得9分領先，即使地主好手一度迎頭趕上，卻因腳踝傷勢先請求治療，而小天靠著網前撲殺成功止血，他也振奮怒吼，最後一舉在魔鬼主場上演逆轉秀。

周天成生涯首度打進印尼公開賽4強，明日將與世界排名18華裔泰籍的20歲小將王高倫爭取決賽門票，雙方過去3次交手，小天取得全勝。

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