中職》吳昇峰若年輕幾歲 兄弟教練：絕對是選秀狀元

吳昇峰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕合庫31歲側投吳昇峰將打中職明星賽，成為史上業餘球員參賽第一人，當年他曾擔任兄弟象練習生，與現任中信兄弟教練陳江和、林明憲當過「同事」，看到昔日醜小鴨，如今蛻變成天鵝，林明憲大吃一驚，同時掛保證：「如果昇峰現在25歲，參加選秀保證是狀元，一年拿10勝絕對沒問題。」

吳昇峰剛從台東農工畢業，有一次回台東剛好兄弟象在此春訓，他幫忙球隊處理雜務，當時兄弟總教練吳思賢找他入隊當練習生，一待就是一年半。

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吳昇峰進兄弟當練習生，陳江和剛加盟，陳江和回憶，「當時昇峰還是用上肩投球，但丟不快也投不準，沒辦法當餵球投手，只能幫忙球隊送洗衣服、撿撿球之類的。」

後來吳昇峰離開兄弟，升上國體大，大三在教練龔榮堂和吳思賢建議下改練側投，逐漸熬出頭，退伍後進合庫打球，多次在國際賽繳出佳績，去年亞運對南韓先發5局失1分奪勝投是生涯代表作，吳昇峰說，「龔教練和吳教練改變我一生，如果當初沒改側投，現在我應該沒在打球了吧！」

兄弟教練林明憲。（資料照，記者林正堃攝）

林明憲表示，當初吳昇峰在兄弟毫不起眼，就是一個普通的練習生，投手如果在20歲前沒打好底，以後就很難了，後來進合庫他嚇一大跳，想說合庫選材嚴格，怎麼有辦法進去，後來才了解吳昇峰改練側投，找到生存之道，也愈投愈好，「台灣沒有專門教下勾或側投教練，昇峰能有今天這樣的成績，我想多半是靠他自己努力。」

林明憲認為，吳昇峰球路有尾勁，控球又準，只可惜年紀稍長，如果年輕個幾歲，例如今年才25歲的話，參加選秀保證是狀元，一年拿10勝不成問題。

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