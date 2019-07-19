NBA》海豹特戰教官協助 杜蘭特積極水中復健

杜蘭特展開水中復健。（取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA看板球星杜蘭特（Kevin Durant）雖於總冠軍戰右腳跟阿基里斯腱斷裂，歷經手術休養一個月後，現已積極展開復健之路，美媒指出，KD不但開始做上半身重訓，同時在泳池水中復健治療，籃網找來的復健團隊大有來頭，包括替美國海軍特種作戰司令部訓練海豹部隊的專業人士。

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其實籃網訓練團隊各有來歷，除了名號響亮的特戰教頭，還有過去在墨爾本擔任澳式橄欖球隊的體能訓練師等等，上季效力籃網、現轉戰湖人的34歲老將達德利（Jared Dudley） 就說：「這是我遇過最全方位又仔細的特訓團隊。」同樣待過籃網的卡羅爾（DeMarre Carroll）也分享經驗：「他們擁有各種各樣不同的新點子，不像有些NBA隊伍會被傳統自我設限。」

杜蘭特今夏透過先簽後換方式，從衛冕失利的勇士灣區轉戰東岸布魯克林，籃網總管馬克斯（Sean Marks）不敢怠慢這位超級大咖，早在招募KD之前，就特別要求隊上醫療團隊研究其傷勢，「當初大家都舉手認同，該用頂薪簽下杜蘭特，真的讓我非常感動。尤其當你意識到，團隊裡每個人都想接受挑戰，準備好作出任何犧牲，來協助杜蘭特找回昔日身手時。」

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