瓊斯盃》南韓險勝日本二軍 李承炫：贏得辛苦

韓國李承炫。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕南韓以國家隊一軍參戰瓊斯盃，今碰上日本二軍卻險些翻盤，從雙位數領先被逼到只有一球之差，安藤誓哉最後一擊失手，南韓才以83：81險勝，主力前鋒李承炫嘆：「真的贏得很辛苦！」

備戰8月底男籃世界盃的南韓隊，以瓊斯盃作為暖身戰，上半場打得輕鬆寫意，取得12分領先，未料易籃後被日本隊迎頭趕上，特別是最後決戰時刻歸化球員羅健兒2罰1中，讓對手有終結比賽的機會，但安藤出手落空，南韓有驚無險勝出。

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攻下全隊最高16分、7籃板的李承炫點出最大問題，未能延續專注度，才險些鑄成大錯，但這正是此行來到台灣比賽的最大意義，「能跟不同國家隊交手，是很好的學習機會，從比賽汲取經驗，找到出戰世界盃的最佳陣容。」

韓國李承炫（左）帶球上籃，日本球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

日本二軍將南韓主力嚇出一身冷汗，打出精彩一仗，教練海曼認為，雖然錯失翻盤機會，但子弟兵的成長有目共睹，「這次最大目標就是培養年輕球員，今天雖沒贏球，但我們面對強隊打出競爭力，看出選手的成長。」

日本一幸樹（中）帶球上籃，韓國球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

安藤誓哉。（記者王藝菘攝）

日本隊5號海。（記者王藝菘攝）

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