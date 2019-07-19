日職》「岱」打之王！陽岱鋼痛擊剛猛守護神 巨人惜敗（影音）

陽岱鋼。（資料照，取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今起移師廣島隊主場展開三連戰，首場比賽陽岱鋼沒有先發，不過他在第9局球隊落後1分時代打上陣，從廣島守護神佛蘭蘇（Geronimo Franzua）手中敲出代表追平分的安打，最後站上三壘大關，只是隊友最終無法將岱鋼送回，巨人以6：7惜敗。

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賽後陽岱鋼打擊率上升到3成13，本季代打18打數9安打，高達5成打擊率。

巨人此役前四局取得4：0領先，廣島隊鯨吞蠶食，在第7局追到4：5一分落後，不過第8局坂本勇人敲出本季第29轟的陽春砲，再度取得保險分。

但是下個半局巨人後援洋投馬錫森（Scott Mathieson）慘變發球機，面對4名打者被敲三支安打，包括會澤翼的2分彈，廣島反倒以7：6超前。

9局上巨人最後反攻，由陽岱鋼取代大城卓三的打席，他無懼對方守護神155公里火球，相中一顆變速球敲出中外野平飛一壘安打，再靠下一棒犧牲打、山本泰寬的投手前滾地球，陽岱鋼一路推進上三壘，可惜炭谷銀仁朗最終敲出內野滾地球，形成3出局，巨人1分惜敗。

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