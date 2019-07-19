瓊斯盃》瘋狂三分雨射垮約旦 台灣藍喜迎5連勝

台灣籃隊林韋翰（右）原地跳投，約旦球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕第41屆威廉瓊斯盃繼續在新莊體育館進行，台灣藍延續前役對印尼的三分火力，今晚全隊35投17中，命中率高達48.6%，用「三分雨」轟垮對手。終場89：70大勝，收下5連勝，戰績衝上第三，僅次於南韓與全勝的菲律賓。

首節台灣隊靠著「錚翔連線」發威，劉錚單節4投全進，進帳8分，外帶2抄截，周儀翔則攻下6分，助藍隊第一節取得4分領先。

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台灣籃隊劉錚帶球上籃，約旦球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣籃隊周儀翔。（記者王藝菘攝）

次節，黃聰翰挺身而出，扮演板凳奇兵，三分球4投2中，攻下全隊單節最高的8分，胡瓏貿和劉錚皆進帳5分。半場結束，台灣藍擴大分差至雙位數。

台灣籃隊黃聰翰（右）帶球上籃，約旦球員出手防阻。（記者王藝菘攝）

易籃再戰，台灣藍砲火更猛烈，單節三分球8投4中，一鼓作氣將分差拉大至17分。末節，胡瓏貿外線開砲，連續命中3記三分彈，現場氣氛嗨到最高點，台灣藍用一波12：2的攻勢，將勝利放入囊中。

胡瓏貿場均得分高達22分，高居本屆的得分王，尤其三分火力凶猛，今晚單場7投5中，豪取24分，成為球隊贏球的最大功臣。

台灣籃隊胡瓏貿（中）帶球上籃，約旦球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣藍今晚有4人得分突破雙位數，除了胡瓏貿之外，周儀翔進帳17分、劉錚15分，黃聰翰也有11分。

台灣籃隊張博勝。（（記者王藝菘攝）

台灣籃隊胡瓏貿（中）帶球上籃，約旦球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

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