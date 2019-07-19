中職》赫猛6局完美演出卻換投 兄弟投教解釋原因

兄弟以4:0拿下勝利，林智勝、王勝偉向投手赫猛拿下首勝握手致意。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟新洋投赫猛今天對統一獅先發6局，只在3局上被莊駿凱敲安，其他5局皆製造三上三下，飆4K拿下首勝和單場MVP，第7局開始兄弟先後動用鄭凱文、謝榮豪、鄭佳彥、李振昌，聯手完封對手，終場兄弟就以4:0贏球，赫猛無緣挑戰完封勝。

赫猛今年先在墨西哥聯盟發展，先發13場拿下8勝1敗、防禦率4.70，7月14日來台首戰對桃猿先發3.1局，用了62球就退場，被敲4安、飆5K無失分，今用64球即打卡下班。

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兄弟先發投手赫猛。（記者廖耀東攝）

兄弟投手教練佛斯特解釋，赫猛來台後，通過體檢前無法和球隊一起練球，算一算前後有十幾天沒訓練，為了避免受傷，這兩場赫猛先發，教練團都設定投60球左右就得休息，不會一開始就將用球量拉高，之後隨著先發出賽數增加，投球數也會提升。

赫猛表示，這場狀況不錯，各球種都能搶到好球數，雖然第7局他想續投，不過有用球數限制，加上比賽中又因雨暫停，必須重新熱身，他尊重教練團安排。

獅隊洋投瑞安先發5局被敲9安，失4分吞下本季第5敗，本季累計防禦率高達5.80，連8場先發都無法奪勝，已兩個月不知勝投是何滋味，目前獅隊持續找新洋投，瑞安去年投出中職史上唯一一場完全比賽，如今隨時可能丟飯碗。

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