中職》桃猿11：3勝富邦悍將 郭嚴文第3次單場6分打點

〔記者徐正揚／桃園報導〕面對下半季戰績獨走的富邦悍將強勢壓境，還推出頭號洋投羅力先發搶勝，Lamigo桃猿靠2發全壘打轟下5分就奠定勝基，在郭嚴文追平生涯單場最多的6分打點帶動下，以11：3拿到下半季對戰首勝。

Lamigo桃猿郭嚴文敲出三分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

羅力用104球投7局只挨6安，卻因2局下、4局下各有1球被逮到，遭陳俊秀、郭嚴文轟出2分彈、3分彈各1發，讓桃猿打完4局以5：3拿回領先，桃猿在羅力退場後也沒鬆手，在郭嚴文滿壘時擊出清壘二壘安打帶動下，於8局下狂攻11人次再灌6分。

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郭嚴文演出生涯第3次單場6分打點，4局下跪著轟出逆轉3分彈讓球迷嘖嘖稱奇，他強調，沒有特別想要跪著打，只是打到球後剛好姿勢是跪著，最開心是再次拿到單場MVP，「外野風很大，那球其實是被吹出去的，MVP真的很久沒拿了，上次是開幕戰。」

Lamigo桃猿郭嚴文。（記者陳志曲攝）

郭嚴文演出生涯第3次單場6分打點，前次是2014年4月11日對悍將前身義大犀牛，地點也在桃園，他的印象還很深刻，「記得啊，也是在這裡，第1局我就打了滿貫嘛，他們投手是林晨樺，我們是許銘傑先發。」

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