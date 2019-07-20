NBA》「像走步、但沒走步」放大絕？ 哈登自爆正在練新招

哈登正在開發新招式。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）確定不打本屆世界盃，近日出席活動語出驚人，除了重申招牌後撤步跳投沒有走步，也透露正在開發一種「看起來像是走步、但沒有走步」的新動作。

哈登今天出席媒體活動，一位小球迷問他為何開始「走步的後撤步」，哈登回應，要在最高等級NBA打球，每年都得想辦法變得更好，不忘強調他才沒有走步，「每一年都得想辦法開發優勢，這就是我現在正在做的，那不是走步。」

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哈登也說，今年他要發想一種更有創意的動作，會是一種看起來像是走步、但不是走步的招式，表示在他巡迴途中，不管是歐洲、中國或是在美國本土，都看到很多小朋友在練後撤步，「因為那能幫助你有機會、打得比其他同伴好，這就是我正在努力的。」

哈登招牌後撤步跳投。（資料照，法新社）

「所以直到他們說我走步、如果他們真的吹了，那我就會繼續找到方法，找到一種能夠發揮創意、讓我對球賽展現影響力的方式。」哈登說。而根據美媒消息，哈登已經決定不打本屆世界盃，季後要專心練球和熟悉球隊新陣容。

對於「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的到來，哈登表示他有信心西河能與火箭對無縫接軌，而且自己不需要做任何調整，認為只要自己有天賦，隊友有智商、又願意犧牲，一切就會水到渠成。

「我們在NBA和奧運都當過隊友，當你有這樣的天賦，事情會自然到位，我們溝通、上場比賽、每一球都拚命過，你會有想法出來，整個球季下來，就會有辦法，事情就是如此。」哈登說。

哈登對火箭新陣容有信心。（資料照，美聯社）

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