晴時多雲

羽球》戴資穎、依瑟儂上演頂尖對決！外媒直呼太瘋狂（影音）

2019/07/20 07:43

世界球后戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽8強戰，世界球后戴資穎昨以21：18、16：21、21：12苦戰三局後力克世界排名第7的泰國名將依瑟儂，順利挺4強，也穩住球后寶座。兩人兩人精彩的廝殺，戰況激烈的程度也讓外媒直呼「太瘋狂了」。

戴資穎、依瑟儂兩位昔日台泰天才少女對決，這是兩人生涯第25次交手，兩人球風雷同，細膩技巧搭配假動作，多次交手賽事都堪稱「頂尖對決」，此役高手過招高潮迭起，羽球媒體「Badminton Talk」在推特驚呼，「這兩人展現出驚人的擊球、網前短球和假動作，這實在是太瘋狂了！」小戴最後技高一籌，成功奪下女單4強門票。

戴資穎將在今天下午2點45分與日本名將山口茜爭奪決賽門票，朝衛冕之路邁進。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.