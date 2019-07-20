羽球》戴資穎、依瑟儂上演頂尖對決！外媒直呼太瘋狂（影音）

世界球后戴資穎。（BadmintonPhoto提供）





〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽8強戰，世界球后戴資穎昨以21：18、16：21、21：12苦戰三局後力克世界排名第7的泰國名將依瑟儂，順利挺4強，也穩住球后寶座。兩人兩人精彩的廝殺，戰況激烈的程度也讓外媒直呼「太瘋狂了」。

#IndonesiaOpenSuper1000



A top-drawer #badminton match between Tai Tzu Ying and Ratchanok Intanon comes to an end with the world No 1 winning 21-18, 16-21, 21-12. The amount of quality of drop shots, net flicks and deceptive strokes from both players was just insane! pic.twitter.com/K4RzO5ngk3 — Badminton Nation （@BadmintonNation） 2019年7月19日

戴資穎、依瑟儂兩位昔日台泰天才少女對決，這是兩人生涯第25次交手，兩人球風雷同，細膩技巧搭配假動作，多次交手賽事都堪稱「頂尖對決」，此役高手過招高潮迭起，羽球媒體「Badminton Talk」在推特驚呼，「這兩人展現出驚人的擊球、網前短球和假動作，這實在是太瘋狂了！」小戴最後技高一籌，成功奪下女單4強門票。

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戴資穎將在今天下午2點45分與日本名將山口茜爭奪決賽門票，朝衛冕之路邁進。

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