羽球》戴資穎、依瑟儂上演頂尖對決！外媒直呼太瘋狂（影音）

世界球后戴資穎。(BadmintonPhoto提供)





〔體育中心/綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽8強戰,世界球后戴資穎昨以21:18、16:21、21:12苦戰三局後力克世界排名第7的泰國名將依瑟儂,順利挺4強,也穩住球后寶座。兩人兩人精彩的廝殺,戰況激烈的程度也讓外媒直呼「太瘋狂了」。

#IndonesiaOpenSuper1000



A top-drawer #badminton match between Tai Tzu Ying and Ratchanok Intanon comes to an end with the world No 1 winning 21-18, 16-21, 21-12. The amount of quality of drop shots, net flicks and deceptive strokes from both players was just insane! pic.twitter.com/K4RzO5ngk3