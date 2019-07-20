晴時多雲

MLB》氣氣氣！ 紅人教頭暴怒被趕出場竟破百年紀錄（影音）

2019/07/20 10:14

紅人總教練貝爾遭到主審驅逐出場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕棒球場上時常出現總教練不滿裁判判決，上前據理力爭後遭到驅逐出場的畫面，紅人總教練貝爾（David Bell）今天為子弟兵槓上主審，才剛打完1局就被趕了出去，這是他本季第7次遭到驅逐出場，他也打破了1910年Clark Griffith單季6場的百年隊史紀錄。

紅人當家三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）今在首局遭到紅雀先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）三振，他不滿主審的好球帶，大動作抗議並嘴巴念念有詞，攻守交換時再度與主審爭吵，隨即被驅逐出場，紅人教頭貝爾也從休息室衝出來理論，他也遭到主審驅逐，這是他本季第7度被趕出場，與老虎總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）並列本季最多，大聯盟的紀錄是11次。

蘇亞雷斯。（法新社）

紅人總教練貝爾單季共累積7場遭驅逐出場的紀錄，也打破由Clark Griffith所保持的隊史紀錄，他在1909年已球員兼教練的身分被趕出去6場，而隔年擔任全職教練也有6場。

值得一提的是，貝爾本季首度接掌兵符就被驅逐出場7次，追平球員12年生涯的總數，而紅人本季吞下15次驅逐出場，高居大聯盟之冠。

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