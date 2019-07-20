NBA》痛轟前主帥執教方式 灰狼少主：就像甩球員耳光

灰狼少主湯斯日前在上節目時怒批前主帥希波鐸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼本季走得風風雨雨，歷經球星J.巴特勒「賣我」風波、前總教練希波鐸（Tom Thibodeau）烏紗帽被拔，最後由小桑德斯（Ryan Saunders）接任教練，球隊才走上正軌。而灰狼少主湯斯（Karl-Anthony Towns）日前在受訪時，除了盛讚新的教練團外，也痛批前教練希波鐸破壞了球隊文化。

灰狼一哥日前在接受明尼蘇達電視台《WCCO》專訪時，先大讚本季真除的傳奇教頭桑德斯（Flip Saunders）之子小桑德斯。

請繼續往下閱讀...

「我認為我非常幸運，球隊現在有一個很棒的管理層，從天賦、經驗和文化的上來看，我們認為我們現在或許擁有最棒的教練組，」湯斯說道，「我們在這裡建立起了很特別的，所以我很開心現在能像兩位新血Culver和Noel介紹隊裡的文化。你知道，我不認為以前的情況對他們是很正面的。」

湯斯接著語出驚人地表示，他認為前總教練希波鐸的執教方式，簡直就像「是直接在打球員耳光」。

「希波鐸的執教方式相當不尊重他們的發展，就像往他們臉上甩耳光，我想確保他們的發展不僅僅是作為一名球員，而且還是人類和男人。你知道，這就是我們要做的。在明尼蘇達，最重要的事情之一就是，我們必須確保我們的文化不是僅僅建立在籃球上，而是打造一支有家庭氛圍的球隊，」湯斯說道，「這裡並不僅僅只有籃球！」

教練希波鐸1月遭灰狼開除。（資料照，法新社）

新主帥小桑德斯不但在執教期間，讓灰狼隊的籃球營運事務部總裁羅薩斯（Gersson Rosas）留下很棒的印象，更深獲湯斯的信賴。湯斯在談到小桑德斯時，滿意地表示「我覺得這（選擇桑德斯當主帥）是很簡單的事情，他有當教練、激勵者和溝通者的天賦，我認為他就是NBA最好的溝通者。」

而據傳灰狼下個賽季打算創造超級頂薪合約的薪資空間，因此他們雖然在追逐投明星後衛羅素（D'Angelo Russell）上失利，不過球隊今夏的補強仍讓少主湯斯相當滿意。

小桑德斯正式接任灰狼總教練。（資料照，美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法