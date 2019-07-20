MLB》小熊瑞佐轟滿貫砲 教士4屆金手套得主失誤成敗因（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕教士於8局下半1出局滿壘的情況，小熊打者柏特（David Bote）擊出三游方向滾地球，馬查多（Manny Machado）先傳本壘封殺跑者後捕手再傳一壘，但一壘手哈斯默（Eric Hosmer）卻未能將球接進手套，讓球直接滾到身後，使原本在二壘上的跑者輕鬆跑回本壘得到本場致勝分，若能穩穩接住球完成雙殺打的話將結束該局攻勢，最終小熊在主場以6：5擊敗教士。

哈斯默今發生要命漏接，導致球隊輸球。（美聯社）

哈斯默效力皇家時期曾4度獲得美聯一壘手金手套（2013~2015、2017），防守功力相當優異且備受肯定，對他來說這次罕見的失誤卻導致球隊輸掉比賽，讓小熊因此攻下致勝分，最終小熊在主場以6：5氣走來訪的教士，拿下系列賽開門紅，教士已連續3場比賽都至少發生2次失誤。小熊目前53勝44敗戰績國聯中區暫居龍頭，教士則是46勝51敗於國聯西區墊底。

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小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）今3打數2安打包括1發滿貫砲，共打進4分打點，游擊手巴耶茲（Javier Baez）4打數2安打包括1發陽春砲。教士明星三壘手馬查多5打數2安打包括1發兩分砲，但也吞下2K，代打上陣的奈勒（Josh Naylor）則貢獻一發陽春砲。

（影片來源：大聯盟官網）

小熊今派王牌先發萊斯特（Jon Lester）主投6局被敲12安失4分無關勝敗，終結者「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）後援1局連丟3K成功關門收下本季第5次救援成功，史卓普（Pedro Strop）後援第8局雖丟掉追平分，但隊友下個半局跑回超前分因此幸運收下本季第2勝。

教士先發投手洛爾（Eric Lauer）先發僅投4.2局被敲6安失5分無關勝敗，後援1局掉1分但非自責分的史丹曼（Craig Stammen）苦吞本季第5敗。

萊斯特主投6局失4分無關勝敗。（今日美國）

金布瑞（圖右）成功關門收下本季第5次救援成功。（今日美國）

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