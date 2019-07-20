羽球》中國男單一哥扭傷韌帶撕裂 拚戰東奧恐添變數

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公，中國男單一哥石宇奇在次輪碰上丹麥安童森（Anders Antonsen），沒想到首局石宇奇就遭遇腳踝嚴重扭傷，在教練攙扶下離場退賽，經診斷確定為韌帶撕裂，復出暫無時間表，東京奧運參賽恐怕也將受到影響。

意外發生在首局雙方以6：6平手時，石宇奇被安童森調到後場，之後在向前接球時卻扭傷自己的左腳踝，石宇奇當下痛苦倒地，脫掉鞋子後左腳踝腫脹，隨後馬上被送往醫院，經過診斷，石宇奇確定為韌帶撕裂，還好並沒有傷及骨頭，但暫時沒有具體復出時間表。

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石宇奇在教練的攙扶下慢慢離場。（資料照，圖片取自BWF）

脫掉鞋子後，可以看到石宇奇腳踝馬上腫了起來。（資料照，圖片取自推特）

有報導指出，石宇奇在關鍵時刻受傷，不但會影響到他後續的賽事，包含8月在瑞士舉行的2019年世界羽球錦標賽，積分下滑更可能影響到他2020東京奧運的參賽資格。

而石宇奇本人昨通過社群媒體向球迷報平安，感謝大家很晚還在等待他的消息，表示去醫院拿報告後應該沒有大礙，請球迷們放心，並表示自己回國後會去醫院做進一步的檢查，跟教練和隊醫一起確定治療和康復方案，承諾一定會盡快重回球場。

石宇奇腳踝扭傷倒地退賽。（資料照，圖片取自BWF）

石宇奇昨在社群媒體貼文跟球迷報平安。（圖片取自石宇奇微博）

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