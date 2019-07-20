港口盃》台灣投打失靈慘敗荷蘭 明與日本爭冠軍戰門票

台灣不敵荷蘭，明天將與日本爭取最後一張冠軍戰門票。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年荷蘭港口盃在臺灣時間20日凌晨1點，由台灣隊出戰地主荷蘭隊，兩隊獲勝者可率先晉級冠軍決戰，台灣隊推出江國豪掛帥先發，可惜無法壓制火燙的荷蘭打線，接替的魏碩成也未能止住失血，終場就以0：8輸球，21日凌晨1點再度出戰日本爭取最後一張冠軍戰門票。

今天是台灣隊連續第六天出賽，江國豪先發2局被擊出3支安打與2次保送失3分退場，接替的魏碩成雖然第3局順利度過，但是第4局先被首名打者擊出陽春砲，一出局後再被安打與接連兩次保送形成滿壘，台灣隊再度換投由蔡偉凡中繼，雖然一上來被擊出1支穿越安打失血2分，不過隨即讓對手擊出捕手飛球與三振終止荷蘭隊攻勢，總計主投4.1局被擊出4支安打僅失1分飆出4K。

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蔡偉凡一路投到8局上一出局才被連續兩安支打與野手選擇失一分，台灣隊改由謝柏賢登板，他也隨即送出三振化解失分危機，最後9局上王政浩主投一局被擊出兩支安打失一分。

台灣隊打線今天雖然也出現7支安打，林瀚與高育瑋都各有雙安的表現，可惜第一局一人出局滿壘大好機會未能得分，後續安打也都欠缺適時一擊無法攻下分數，終場台灣隊就以0：8吞下敗仗，明天將與日本爭取最後決賽機會。

李盈南總教練賽後也勉勵大家，雖然連續出賽大家都很疲勞，但是還是要繼續努力去替球隊爭取最高的榮譽，剩下最後兩天，目標還是要衛冕冠軍。

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