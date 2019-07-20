非洲盃》門將傻眼目送球進網 阿爾及利亞隊史2度捧盃

阿爾及利亞勇奪2019非洲盃冠軍，同時也是隊史第2座。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019非洲盃冠軍戰由阿爾及利亞對上塞內加爾，兩隊於小組賽對決過1次，由阿爾及利亞以1：0取得勝利，決賽兩隊再度碰頭，阿爾及利亞靠著前鋒布內亞（Baghdad Bounedjah）剛開賽的進球，終場阿爾及利亞再次以1：0的比數擊敗目前非洲排名最高的塞內加爾，勇奪2019非洲盃冠軍獎座。

比賽開剛開賽第2分鐘，阿爾及利亞發動一次反擊，前鋒布內亞從左路帶球殺到中路，在禁區線外起腳，球被後衛薩內（Salif Sané）碰到形成小吊球，但塞內加爾門將誤以為這球會出界因此未去處理球，就這樣目送球在空中劃過一個神奇的弧度後進網，阿爾及利亞先馳得點1：0，而最終阿爾及利亞也就靠著這顆讓人「傻眼」的進球以1：0拿下比賽勝利。

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布內亞踢進全場唯一一球。（路透社）

本場比賽大多數攻勢及球權控制多在塞內加爾這方，塞內加爾全場12次射門3次射正皆未能有所突破，反觀阿爾及利亞幾近無攻勢產生，只靠著1次射門1次射正就得到這場比賽的致勝分。控球時間比也是塞內加爾以較佳的62.2%：阿爾及利亞的37.8%，塞內加爾全場323次傳球和71.5%的傳球成功率，阿爾及利亞僅201次傳球和56.2%的傳奇成功率，綜觀數據阿爾及利亞皆落居下風，表現不如塞內加爾，但結果卻是阿爾及利亞獲勝，這應證了足球場上適時把握機會才是取勝關鍵。

阿爾及利亞拿下隊史第2座非洲盃冠軍（第一座於1990年奪得），也是隊史第1座在國外拿下的非洲盃冠軍（1990年在自家主辦），效力曼城的阿爾及利亞隊長馬赫列斯（Riyad Mahrez）則是捧起今年的第4座冠軍（另三座為隨著曼城拿下的英超、足總盃、聯賽盃）。

塞內加爾則是自2002年後再度銀恨，非洲盃首冠還要再等等，堪稱非洲最強無冕王，只可惜陣中當家前鋒馬內（Sadio Mané）未能將利物浦於歐冠盃成功登頂的好運一併帶來。此外本屆非洲盃進球王由奈及利亞前鋒伊加洛（Odion Ighalo）以5顆進球奪得。

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阿爾及利亞隊長馬赫列斯本屆賽會表現優異，共進3球並列射手榜第2。（法新社）

塞內加爾王牌前鋒馬內本屆賽會也取得3球，並列射手榜第2。（美聯社）

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