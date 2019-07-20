NBA》小莫里斯今夏一波多折 傳出快艇隊也曾招手

小莫里斯輾轉加盟尼克隊（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前塞爾提克前鋒小莫里斯（Marcus Morris）今年夏季的交易一波三折，放棄了與馬刺的合約加盟尼克，然而又有消息傳出在一開始，快艇隊其實有意以三年4100萬美元招攬小莫里斯。

小莫里斯在上個賽季繳出13.9分、6.1籃板的佳績，在球季結束後也投入自由市場待價而沽，沒想到最後被交易的過程卻一波三折。小莫里斯起初要與馬刺簽下2年2000萬美元的合約，後來卻改以1年1500萬美元合約加盟尼克。

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根據《The Athletic》記者伊索拉（Frank Isola）透露，原本小莫里斯能夠以4100萬美元與快艇隊簽下三年合約，不過小莫里斯卻認為自己應該能值更高的身價，所以當下就拒絕了，不過也好險當初快艇沒有堅持要簽下小莫里斯，畢竟如果他們當時真的那樣做了，快艇就沒有辦法與雷納德（Kawhi Leonard）簽下頂薪合約。

小莫里斯明年七月去向將受到關注（資料照，美聯社）

今年自由市場交易速度飛快，在正式開市的前12個小時就達成了超過50個交易，球員有時候只有一個小時來決定要不要接受，身為經紀人，最大的挑戰是要讓球員了解市場的現實。對於小莫里斯來說，雖然這次輾轉落腳尼克，接下來的賽季表現以及明年7月的去向仍然相當令人期待。

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